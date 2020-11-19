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افتتاح منشآة نفطية روسية في دولة أوروبية

مال وأعمال

افتتاح منشآة نفطية روسية في دولة أوروبية
Reuters
افتتاح منشآة نفطية روسية في دولة أوروبية
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افتتحت شركة النفط الروسية "غازبروم نفط"، الذراع النفطي لـ"غازوبروم"، اليوم الخميس، في صربيا مجمعا جديدا لتكرير النفط في صربيا.

وحضر حفل افتتاح المنشآة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس الشركة الروسية ألكسندر ديوكوف.

وستساهم محطة التكرير في تأمين احتياجات السوق الصربية من الوقود، وستزيد أنشطة تكرير النفط في صربيا.

وبهذه المناسبة قال رئيس "غازبروم نفط" إن الشركة الروسية تطور صناعة النفط في صربيا لعدة أسباب، منها أن صربيا قريبة من روسيا من الوجهة التاريخية، وهي أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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