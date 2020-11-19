الليرة التركية تتراجع بعد تصريحات أردوغان

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، قبل قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 7.73 ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 7.7150 ليرة للدولار في إغلاق أمس.

وجاء التراجع بعد تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس انتقد خلالها مسألة ارتفاع معدلات الفائدة، حيث تساءل "هل يمكننا فعلا الاستثمار مع معدلات مرتفعة؟ هل يمكننا التوظيف؟ هل يمكننا الإنتاج؟ لا هذا مستحيل"، وفقا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وكشف استطلاع لوكالة "رويترز" أن البنك من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة غدا من 10.25 بالمئة في الوقت الراهن.

المصدر: "رويترز" + "زمان"