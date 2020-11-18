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وزير الطاقة السعودي: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط
Reuters
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط، والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. في إشارة إلى اتفاق "أوبك+".

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وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه "ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة، وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح أن لدى المملكة برنامجا ثنائيا مع الولايات المتحدة، بشأن تقليل الانبعاثات، وقال: "إذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".

المصدر: "رويترز"

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