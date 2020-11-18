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الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر مع المخاوف من زيادة انتشار الفيروس

مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر مع المخاوف من زيادة انتشار الفيروس
Reuters
الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر مع ضغط مخاوف الفيروس على تفاؤل اللقاح
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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ طغت مخاوف اقتصادية بسبب أزمة كورونا على التفاؤل الذي ساد مؤخرا بفعل نتائج واعدة لتجارب لقاح ضد كورونا.

وواصل المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4 بالمئة، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولا، في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا.

أما في أسواق الذهب، فقد صعد المعدن النفيس، إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 في مواجهة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1880.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.3 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة يوم الاثنين، بعد أن قالت الشركة الأمريكية "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في مرحلة متقدمة من الاختبارات.

المصدر: "رويترز"

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