لاغارد: لقاح "كوفيد-19" لن يغير التوقعات الاقتصادية للمركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن لقاحا فعالا للوقاية من كورونا لن يغير بشكل جوهري التوقعات الاقتصادية للبنك.

وأضافت لاغارد أنه في حين أن تطوير لقاح قد يكون أسرع نوعا ما من المتوقع إلا أن الاقتصاد يتلقى أيضا ضربة أكبر من الموجة الثانية للجائحة.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن تأثير الموجة الثانية سيستمر في 2021.

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر إذ أثار فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا في أرجاء القارة شكوكا في تعاف سريع للاقتصاد وألقى بظلاله على أجواء تفاؤل بشأن لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 .

وكانت "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن تقدم قوي في لقاحهما المضاد لكوفيد-19 مما أثار موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية.

المصدر: وكالات