بنك الكويت الوطني يبيع سندات لتعزيز رأس المال بقيمة 300 مليون دولار

قال مصدران إن بنك الكويت الوطني باع يوم الثلاثاء، سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني لأجل عشر سنوات وغير قابلة للاستدعاء خمس سنوات، بعائد 2.5 في المئة.

وكان البنك قد بدأ تسويق السندات عند حوالي 2.875 بالمئة في وقت سابق اليوم وتلقى طلبات اكتتاب تزيد على مليار دولار.

وتولى "سيتي" و"إن.بي.كيه كابيتال" ترتيب بيع الدين.

وامتنع "سيتي" عن التعقيب بينما لم يرد "إن بي كيه" حتى الآن على طلب للتعقيب.

المصدر: رويترز