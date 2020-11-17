نائب رئيس الحكومة الروسية: روسيا تعتزم الاستمرار في الوفاء باتفاق "أوبك+"

أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسية أن موسكو ستواصل الالتزام في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف دعم أسواق النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب أزمة كورونا.

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وجاء تصريح نائب رئيس الحكومة الروسية خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو. وأشار وزير الطاقة الروسي السابق إلى أهمية التزام جميع المشاركين بالاتفاق، خاصة في مواجهة حالة عدم اليقين وانخفاض الطلب في الشتاء.

وأضاف المسؤول الروسي، خلال الاجتماع، أن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.

وبموجب الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتوجب تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما أن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022.

من جهته أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه يجب على منتجي "أوبك+" الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق.

المصدر: "تاس"