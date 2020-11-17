وزير: بريطانيا واثقة بالتوصل إلى اتفاق للتجارة مع كندا بحلول نهاية العام

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة غريغ هاندس، يوم الثلاثاء، إن بريطانيا واثقة بأنها ستبرم اتفاقا للتجارة مع كندا بحلول نهاية العام.

وأبلغ هاندس البرلمان "أنه اتفاق مهم للغاية".

وأضاف أن كندا شريك استراتيجي مهم وتأتي في المرتبة السادسة عشر بين الشركاء التجاريين لبريطانيا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي إنه يأمل بأن يتوصل البلدان إلى اتفاق للتجارة قبل يناير.

المصدر: رويترز