اجتماع لـ"أوبك +" ينتهي بتأييد واسع لتمديد تخفيضات إمدادات النفط لـ3 أشهر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p638
أيدت معظم الدول المشاركة في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، تمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية ثلاثة أشهر بدءا من يناير المقبل.
وقالت مصادر في منظمة "أوبك" لوكالة "رويترز": "اختتمت اللجنة الفنية المشتركة في المنظمة اجتماعها الذي عقد اليوم، بتأييد من معظم الدول المشاركة في الاجتماع لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية ثلاثة أشهر بدءا من يناير المقبل.
المصدر: "رويترز"