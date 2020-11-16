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اجتماع لـ"أوبك +" ينتهي‭ ‬بتأييد واسع لتمديد تخفيضات إمدادات النفط لـ3 أشهر

مال وأعمال

اجتماع لـ
Reuters
منظمة أوبك
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أيدت معظم الدول المشاركة في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، تمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية ثلاثة أشهر بدءا من يناير المقبل.

وقالت مصادر في منظمة "أوبك" لوكالة "رويترز": "اختتمت اللجنة الفنية المشتركة في المنظمة اجتماعها الذي عقد اليوم، بتأييد من معظم الدول المشاركة في الاجتماع لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية ثلاثة أشهر بدءا من يناير المقبل.

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المصدر: "رويترز" 

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