عقود برنت والعقود الآجلة للنفط الأمريكي يرتفعان عند التسوية

سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 41.34 دولار للبرميل، مرتفعة 1.21 دولار أو 3.02 بالمئة.

كما سجلت عقود برنت عند التسوية 43.82 دولار للبرميل، مرتفعة 1.04 دولار أو 2.43 بالمئة.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات شهرية اليوم، إن إنتاج النفط لمتحدة من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 139 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى نحو 7.51 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل الأحواض الصخرية تقريبا من المتوقع أن يتراجع وأن الانخفاض الأكبر من المنتظر أن يأتي من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو.

وأفادت بأنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بحوالي37 ألف برميل يوميا إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

المصدر: رويترز