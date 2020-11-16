أبيك: التجارة الحرة والنزيهة ضرورية للتعافي الاقتصادي

رأت منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك"، أن ممارسات التجارة الحرة والنزيهة التي لا تنطوي على تمييز، ضرورية للتعافي الاقتصادي أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الأعضاء الذين يمثلون 21 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي "أبيك"، في بيان مشترك، أن أي إجراءات تجارية طارئة مصممة للتعامل مع فيروس كورونا يجب أن تكون محددة الأهداف، وألا تنشئ حواجز غير ضرورية أمام التجارة.

وأضاف الأعضاء: "نعترف بأهمية وجود بيئة حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافة للتجارة والاستثمار، ولا تنطوي على تمييز ويمكن التكهن بها لقيادة التعافي الاقتصادي في مثل هذا الوقت العصيب".

المصدر: "رويترز"