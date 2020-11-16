موسكو تستضيف منتدى "التعاون في مجال الأمن الغذائي" الروسي العربي في 18 نوفمبر

تستضيف موسكو، في 18 نوفمبر، منتدى روسيا عربيا مشتركا تحت عنوان "التعاون في مجال الأمن الغذائي.. فرص للتجارة والاستثمارات".

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأعمال الروسي العربي، أن المنتدى الذي يعقد تحت رعاية المجلس، بمشاركة اتحاد الغرف العربية وبدعم من وزارة الزراعة الروسية ومركز المعارض الروسي، سيجري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نظرا للوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

وذكر البيان أن المشاركين في المنتدى سيناقشون جوانب التعاون بين أوساط الأعمال الروسية والعربية في المجال الزراعي وتصنيع المواد الغذائية.

ويتوقع أن يشارك في المناقشات ممثلو وزارات الزراعة و14 بعثة دبلوماسية في روسيا وبلدان عربية، إضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية، ونقابات قطاعية ومجامع زراعية وقادة شركات كبيرة مصنعة للمواد الغذائية.

المصدر: RT