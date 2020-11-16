ألمانيا بصدد تمويل مشاريع تنموية مصرية بقيمة 132.8 مليون يورو

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الإثنين، أنها أبرمت اتفاقا مع المؤسسات الحكومية الألمانية يفضي بتمويل برلين لمشاريع تنموية جديدة في مصر في عام 2021.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، أن عدد المشاريع المتفق على تمويلها من الجانب الألماني 11 مشروعا برصيد 132.8 مليون يورو، وذلك من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021.

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وأشارت إلى أن المشروعات المتفق عليها تستهدف مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.

المصدر: "رويترز"