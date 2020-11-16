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بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من إعلان "مودرنا" عن لقاح فعال

مال وأعمال

بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من إعلان
Reuters BM/HH
صورة تعبيرية
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صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد أن قالت شركة "مودرنا" إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بفيروس كورونا.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65 بالمئة إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 بالمئة إلى 3600.16 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82 نقطة، أو 0.15 بالمئة إلى 11847.11 نقطة.

ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

المصدر: "رويترز"

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