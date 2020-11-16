مصر.. العجز الكلي للميزانية بلغ 2.6% في أول 4 أشهر من السنة المالية

قال محمد معيط وزير المالية المصري إن العجز الكلي بلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 3.1 بالمئة قبل عام.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الاثنين أن الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى من 2020-2021 بلغ 5.5 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه قبل عام.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن الفائض الأولي في الربع الأول من ميزانية السنة المالية الحالية 2020-2021، والذي انتهى في سبتمبر، بلغ 200 مليون جنيه.

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

وقال معيط في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده تتوقع نموا اقتصاديا قد يبلغ 3.3 بالمئة في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، وهو ما سيكون ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح من 2.8 بالمئة و3.5 بالمئة.

وتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة العامة إلى 7.5 بالمئة في العام المالي 2020-2021، من 7.9 بالمئة في العام المالي السابق وفائضا أوليا عند 0.5 بالمئة.

المصدر: "رويترز"