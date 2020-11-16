وكالة عالمية تتوقع صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الأمريكية

ترى وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن الاقتصاد الروسي سوف يكون قادرا على تحمل أي عقوبات جديدة محتملة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح تقرير الوكالة، أن التوتر الجيوسياسي المتزايد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، يشكل خطرا على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن شكل وتوقيت العقوبات الإضافية غير مؤكد، وذلك يعتمد على السياسة الخارجية الروسية والوضع السياسي في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

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وأضاف محللو الوكالة، أن أحد الافتراضات الرئيسية لديهم هو أن يكون لدى الاقتصاد الروسي و النظام المالي الروسي القدرة على التعامل مع المواقف العصيبة في حال تم التشديد المعتدل للعقوبات (إن وجدت)، والتي سوف تستهدف على سبيل المثال شركات أو مؤسسات مالية، التي ليست ذات أهمية.

المصدر: "تاس"