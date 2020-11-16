تجار: سوريا تطرح مناقصة محلية لاستيراد دقيق القمح

قال تجار متعاملون في سوق القمح، يوم الاثنين، إن سوريا طرحت مناقصة محلية لاستيراد حوالي 150 ألف طن من دقيق القمح.

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وأشار المتعاملون إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض إلى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب هو 18 نوفمبر.

ويشترط تقديم العروض بالليرة السورية، وتقتصر المشاركة على الشركات من داخل البلاد.

وكانت مناقصة سابقة من المؤسسة لتوريد دقيق القمح قد أغلقت في أكتوبر الماضي.

ويذكر أن البلاد تعيش أزمة حادة في توافر مادة الخبز منذ أكثر من شهر، واعتمدت الحكومة تقنين المادة وبيعها عبر البطاقة الذكية وحسب عدد أفراد الأسرة.

المصدر: رويترز