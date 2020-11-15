تونس والقاهرة تبحثان إمكانية تأسيس مصرف مشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، علاء الدين حسين، أن القاهرة وتونس تبحثان سُبل تاسيس مصرف مصري- تونسي لتيسير التعاملات والاستثمارات بين البلدين.

ومن بين المشاريع التي يدرسها الطرفان المصري والتونسي "إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك، يضم رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين"، حسب صحيفة "الوفد" المصرية.

إلى غاية نهاية العام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية المباشرة في تونس نحو 2,2 مليون دولار، أغلبها في قطاع الصناعات الغذائية والميكانيكية. ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، منذ بداية العام الجاري إلى غاية سبتمبر الماضي، 246 مليون دولار، فيما كان بحدود 403 ملايين دولار سنة 2019.

المصدر: صحيفة "الوفد" المصرية