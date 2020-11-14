تراجع الدولار الأمريكي يجعل من الصين أكثر جاذبية للمستثمرين

يعتقد مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم، راي داليو، أن الأسواق الصينية أصبحت مكانا أكثر تنافسية بالنسبة لاستثمارت رأس المال الأجنبي، فيما تتراجع قوة الدولار الأمريكي.

وأفاد الملياردير الأمريكي، خلال حديثه في قمة "Caixin"، يوم السبت، بأن الاسواق العالمية فى الوقت الحالى تمر بـ " لحظة خاصة جدا " وسط بيئة "صعبة " للدولار الأمريكي، مع ارتفاع الاهتمام بالصين .

وأوضح داليو، أن أسواق رأس المال الصينية سريعة النمو ومنفتحة، لكنها لا تزال غير مزدحمة بالمستثمرين الأجانب، على الرغم من جاذبيتها، مشيرا إلى ضعف دور الدولار الأمريكي وقدرته التنافسية حاليا، في ظل ما يعانيه من صعوبات، حيث انخفض مؤشر الدولار أكثر من 0.2% في آخر جلسة تداول له هذا الأسبوع.

وكان العديد من المستثمرين ومديري صناديق التحوط والبنوك قد حذروا سابقا، من أن الدولار قد يكون في طريقه إلى الانخفاض، وواحدة من أكثر هذه التوقعات كآبة كانت من الاقتصادي الشهير "ستيفن روتش"، الذي قال إن الدولار يمكن أن يعاني من انهيار شديد، وأنه قد يخسر ما يصل إلى 35% من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: RT