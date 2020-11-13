مصر.. البعثة المصرية الروسية تعثر على كنز يعود للعصر العباسي (صور)

اكتشفت البعثة المصرية الروسية وجود مجموعة من العملات المعدنية التي تعود للعصرالعباسي، في موقع البحث في منطقة دير البنات في محافظة الفيوم في مصر.









تفاصيل العثور على 28 دينارا من الذهب في "دير البنات" بالفيوم |صور https://t.co/6iPzDDLvg4 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) November 13, 2020

وعثرت البعثة على لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموز غير واضحة، تحوي 28 دينارا من الذهب و5 قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.

عثرت البعثة المصرية الروسية على "كنز" من الدنانير الذهبية، يعود للعصر العباسي، في موقع يعرف بـ"دير البنات" بمحافظة الفيوم.

28 ديناراً من الذهب، و5 قطع صغيرة من الدنانير، تعود جميعها للعصر العباسي، كانت موضوعة داخل لفافة من الكتان، تم ربطها بخاتم من الطين يحمل رموزاً غير واضحة. pic.twitter.com/mkKxb2t7dv — صحيفة الرؤية (@Alroeya) November 13, 2020

وأفاد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في مصر أسامة طلعت، بأن هذه المجموعة التي عثر عليها، من أهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، مشيرا إلى كونه الموسم الأول للبعثة في الجزء الشمالي من المنطقة الأثرية.









‎وتتكون المجموعة المكتشفة من ‎16 دينارا من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله "295- 317 هجري / 908 - 932 ميلادي"، وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، هذا بالإضافة إلى 10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله "322- 329 هجري/ 934 - 940 ميلادي"، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله "218-227 هجري/ 833 - 842 ميلادي".

جدير بالذكر، أن منطقة دير البنات، التي تعمل فيها البعثة منذ عام 2003، كان قد عثر فيها من قبل على العديد من المومياوات التى ترجع للعصرين اليوناني والروماني، الأمر الذي يؤكد وجود حقب تاريخية متنوعة.

المصدر: "سبوتنيك"