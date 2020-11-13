القمة السنوية الـ12 لبنوك مجموعة "البريكس"

تجتمع بنوك التنمية التابعة لمجموعة "بريكس" (روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا)، يوم الاثنين المقبل، لاعتماد مبادئ مشتركة للتمويل ومناقشة تدابير مكافحة وباء كورونا.

وسيعقد المنتدى المالي المشترك بين المصارف التابعة لمجموعة "بريكس" ومصرف التنمية الجديد، في موسكو عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش يوم الاثنين عبر تقنية الفيديو.

ومن المرجح أن يناقش المشاركون موضوع التمويل الأخضر، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى سياسات الابتكار.

ومن المتوقع أن تتفق البنوك الأعضاء على المبادئ الموضوعة للتمويل المسؤول على أساس أفضل الممارسات العالمية، ومن بين هذه العوامل، دمج التقدم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي في تقييم المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى مزيد من الاهتمام بالمبادرات التي تساعد على تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز النماذج الاقتصادية الشاملة وأمور أخرى.

جدير بالذكر، أن بنك التنمية الوطني، الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، والذي تأسس في عام 2014، يقوم بتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة، وبرأس مال يصل إلى 100 مليار دولار، ويهدف إلى مواصلة إصدار المنتجات المالية المقومة بالعملات المحلية في البلدان الأعضاء (الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا).

وقام البنك في أبريل 2020، بإنشاء تسهيلات المساعدة الطارئة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء، ويمكن استخدام قروض الطوارئ لتمويل النفقات المباشرة المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، أو لتقديم الدعم للتدابير الحكومية التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي.

المصدر:RT