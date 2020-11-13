الإنتاج يتعافي بأسرع من المتوقع.. الكشف عن حجم إنتاج ليبيا من النفط

قال مصدر بقطاع النفط الليبي، اليوم الجمعة، إن إنتاج البلاد النفطي يبلغ حاليا 1.215 مليون برميل يوميا، إذ يتعافى قطاع النفط في البلد العضو في منظمة "أوبك" بأسرع من المتوقع.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، في 7 نوفمبر الجاري، إن الإنتاج بلغ 1.04 مليون برميل يوميا.

ويرتفع إنتاج ليبيا النفطي بشكل مطرد منذ الرفع التدريجي لحصار فرضته قوات من شرق البلاد. وفي 26 أكتوبر الماضي، أنهت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على آخر المنشآت المغلقة بسبب الحصار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة إن الإنتاج قد يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا في غضون شهر.

وفاجأ التعافي السريع للإنتاج النفطي الليبي المحللين وشكل تحديا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا للجنة وزارية في 17 نوفمبر الجاري، والتي ربما توصي بتعديل حصص الإنتاج حين يجتمع جميع وزراء المجموعة في 30 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

وفي الوقت الراهن، من المقرر أن تقلص مجموعة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج، البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، بنحو مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، لكن المجموعة تدرس تمديد التخفيضات الحالية ثلاثة أو ستة أشهر، أو ربما تعميقها.

المصدر: "رويترز"