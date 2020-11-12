المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه قرر خفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 9.75%، وسعر الإيداع إلى 8.25% من 8.75%.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون في مصر أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5% إلى 1% لدفع عجلة الإنتاج في ظل جائحة فيروس كورونا وبفضل معدلات التضخم المنخفضة نسبيا.

ورجحت وحدة أبحاث شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يتراوح بين 2.4% و3.5% خلال العام المالي 2020/ 2021، موضحة أن هذا المعدل متواضع مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الماضي، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في مصر ارتفع إلى 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر.

المصدر: "رويترز" + وكالات