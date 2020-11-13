صندوق النقد الدولي: على مجموعة الـ 20 مزامنة استثماراتها لتسريع النمو

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، دول مجموعة العشرين إلى مزامنة استثماراتها لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت جورجيفا التي كانت تتحدث في منتدى باريس للسلام قبل يوم من اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين عبر الإنترنت، إن "هذا سيعزز حصيلة النمو بتكلفة أقل"، مضيفة أن الدول بحاجة للاستفادة من القدرة الاستثمارية المعطلة والمجال المالي المتاح وأسعار الفائدة المنخفضة جدا لدعم الوظائف والنمو والحد من التفاوت الاقتصادي.

وصرحت بأنه "إذا تحركت دول مجموعة العشرين معا واستثمرت في الوقت نفسه فإنها ستنفق الأقل بمقدار الثلث لتحقيق نفس المردود المستهدف".

المصدر: رويترز