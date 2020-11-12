"داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" يتراجعان عند الفتح مع ارتفاع إصابات كورونا

تراجع المؤشران "ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي عند الفتح اليوم الخميس في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

كما تأثر المؤشران بتقييم المستثمرين للإطار الزمني المحتمل لتوزيع لقاح فعال على نطاق واسع.

ونزل "داو" 165.72 نقطة بما يعادل 0.56 بالمئة إلى 29231.91 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد أند بورز" على انخفاض 9.99 نقطة أو 0.28 بالمئة ليسجل 3562.67 نقطة.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر ناسداك المجمع 16.07 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 11802.50 نقطة.

المصدر: رويترز