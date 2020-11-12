احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تزداد بمقدار 3.6 مليار دولار في أسبوع واحد
Reuters
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قال البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إن احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي قد زادت بمقدار 3.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات في 6 نوفمبر الجاري ازدادت بنسبة 0.62% مقارنة بـ30 أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الاحتياطات 587 مليار دولار.
وترجع الزيادة في الاحتياطات بشكل رئيس لإعادة تقييم سعر الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
المصدر: "تاس"