احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تزداد بمقدار 3.6 مليار دولار في أسبوع واحد

قال البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إن احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي قد زادت بمقدار 3.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط.

وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات في 6 نوفمبر الجاري ازدادت بنسبة 0.62% مقارنة بـ30 أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الاحتياطات 587 مليار دولار.

وترجع الزيادة في الاحتياطات بشكل رئيس لإعادة تقييم سعر الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

المصدر: "تاس"