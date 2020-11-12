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التكنولوجيا الحديثة تساعد "أدنوك" الإماراتية على التوفير

مال وأعمال

التكنولوجيا الحديثة تساعد
Reuters
صورة من الأرشيف
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أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية، اليوم الخميس، أنها استطاعت توفير مليار دولار خلال 5 سنوات، وذلك بفضل اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الشركة الوطنية الإماراتية، أنها من خلال تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية استطاعت تخفيض تكاليفها بمقدار 7.36 مليار درهم إماراتي (حوالي ملياري دولار)، وذلك خلال الخمس سنوات الفائتة.

وأفادت الشركة بأنها تضع حوالي 120 موقعا لحفر الآبار تحت المراقبة المباشرة والمتزامنة.

المصدر: "رويترز"

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