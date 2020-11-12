مخاوف كورونا تتفوق على اللقاح.. ارتفاع في أسعار الأصفر الرنان

صعدت أسعار الذهب اليوم عقب تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعدما فاق تأثير المخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة الإصابات بكوفيد-19 التطورات الإيجابية بشأن لقاح ضد المرض.

وبحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.81 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1866.30 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب 4.2 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين الماضي بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ضد كورونا ابتكرته شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتك".

وقالت مارغريت يانج، المحللة لدى "ديلي فيكس"، التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات: "المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم".

وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر على أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"