الخطوط الأمريكية تسيّر رحلات إضافية إلى الصين

أعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أنها ستستأنف رحلات الركاب إلى الصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات الأسبوعية للصين إلى 10.

وقال نائب مساعد وزير النقل لشؤون الطيران والشؤون الدولية ديفيد شورت في مؤتمر افتراضي عقد اليوم: "شركات الطيران الأمريكية ستسير الآن عشر رحلات أسبوعيا لكن الولايات المتحدة غير راضية عن ذلك".

واتفقت الولايات المتحدة والصين في يونيو الماضي على السماح بأربع رحلات أسبوعية بين البلدين، بعد توقف السفر في وقت سابق من العام بسبب فيروس كورونا، ومن ثم زادا الرحلات إلى ثمان في أغسطس.

المصدر: "رويترز"