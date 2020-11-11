روسيا تغلق بعثتيها التجاريتين في أوكرانيا وليتوانيا

قررت الحكومة الروسية إغلاق بعثتيها التجاريتين في أوكرانيا وليتوانيا، حسبما جاء في قرار وقعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 7 نوفمبر الجاري.

وجاء في نص الوثيقة المنشورة اليوم الأربعاء: "تقرر الحكومة الروسية حل البعثة التجارية لروسيا الاتحادية في الجمهورية الليتوانية والبعثة التجارية لروسيا الاتحادية في أوكرانيا".

وتعود المبادرة في إغلاق البعثتين إلى وزارة الصناعة والتجارة الروسية التي بررت، في سبتمبر الماضي، اقتراحها هذا بتبني مجلس الوزراء الأوكراني قرارا ينهي سريان الاتفاق الثنائي حول تبادل البعثات التجارية بين البلدين. أما ليتوانيا فوجدت الوزارة استمرار عمل البعثة التجارية الروسية في هذا البلد غير مجد، نظرا لانخفاض التبادل التجاري بين البلدين وغياب مبادرات واعدة من قبل جهات اقتصادية في روسيا وليتوانيا، وآفاق لتوسيع وتنويع التبادل التجاري بين البلدين.

كما ذكرت الوزارة أن السياسة الاقتصادية الخارجية التي تتبعها قيادة ليتوانيا لا تسهم في إنماء علاقاتها التجارية مع روسيا.

المصدر: تاس