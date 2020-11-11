العراق يؤكد التزامه مع الشركات الدولية بتطوير حقوله النفطية
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أكد وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، التزام بلاده مع الشركات الدولية بتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وقال عبد الجبار خلال جلسة في مؤتمر (أديبك 2020) الافتراضي، الذي تعقده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن "العراق لا يزال ملتزما بتطوير مشاريع النفط والغاز مع شركائه الدوليين".
وأضاف وزير النفط العراقي، أن "بلاده تريد أيضا تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة".
المصدر: RT