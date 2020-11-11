الإمارات تنتج أول كمية من الغاز غير التقليدي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، أنها و"توتال" تنتجان أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات.

ووفقا للشركة الإماراتية فإن الغاز غير التقليدي أنتج من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.

وأشارت إلى أن الغاز غير التقليدي يجري ضخه من خلال خط أنابيب مخصص ومنشأة مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض غاز الذياب.

ويأتي الإنتاج بعد عامين فقط من توقيع "أدنوك" و"توتال" اتفاقية امتياز في مجال الغاز غير التقليدي.

وكانت "أدنوك" قد وقعت في نوفمبر 2018 اتفاقية مع "توتال" حصلت بموجبها الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس.

المصدر: "رويترز"