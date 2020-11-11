وسائل إعلام: واشنطن تنوي فرض عقوبات إضافية على "السيل الشمالي-2"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على شركات التأمين التي تتعاون مع السفن الروسية في استكمال بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

ووفقا للوكالة فقد توصل ممثلو مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى اتفاق لإدراج تعديل على عقوبات خطوط أنابيب الغاز الجديدة في مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2021، ومن المفترض أن يتم إقرار الميزانية قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات الأمريكية لن تفرض على ألمانيا أو على مسؤولي هذا البلد.

وتعمل الولايات المتحدة على عرقلة تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه واشنطن لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها.

المصدر: "نوفوستي"