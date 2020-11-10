ارتفاع النفط 3% مدفوعا بالآمال المعقودة على لقاح كورونا

ارتفعت أسعار النفط زهاء 3 بالمئة، مع الآمال المعلقة على لقاح كورونا، رغم الهبوط في الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل الجديدة التي تفرضها الدول لاحتواء الفيروس.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.21 دولار، أو 2.9 بالمئة لتسجل عند التسوية 43.61 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.36 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان قفزة بلغت ثمانية في المئة يوم الاثنين الماضي، وهي أكبر مكاسبهما ليوم واحد في أكثر من خمسة أشهر، بعد إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتك" لصناعة الأدوية، أن لقاحهما المشترك للوقاية من فيروس كورونا أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

لكن تجدد الإغلاقات في أوروبا وتزايد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يلحقان الضرر بالطلب على الوقود.

وأظهرت البيانات، أن حركة المرور في لندن وباريس ومدريد تراجعت بشكل حاد في شهري نوفمبر وأكتوبر.

المصدر: "رويترز"