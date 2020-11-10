أنباء لقاح كورونا تنعش الأسهم الأمريكية

أفادت بيانات أولية جمعتها "رويترز" بأن الأنباء عن تحقيق تقدم في إيجاد لقاح لفيروس كورونا، أنعشت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة.

وبعد أن نشرت شركة "فايزر" بيانات بشأن تجربتها للقاح، شهدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تعاملات بنحو 500 مليار دولار يوم أمس، ليكون أحد أكثر الأيام انشغالا منذ مارس، عندما هزت إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا الأسواق المالية.

كما شهدت أوروبا تعاملات بقيمة 120 مليار دولار وحققت أسهم القيمة، وهي في العادة أسهم الشركات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية، أفضل أداء يومي لها على الإطلاق أمام نظيراتها التي تعتمد على النمو في الولايات المتحدة بعد أنباء اللقاح.

ولوحظ اتجاه مماثل في أسواق السندات والعملات بعد الترقب في الأسواق والاضطراب الذي سجلته مع اندلاع الجائحة في مارس.

المصدر: "رويترز"