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وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق

مال وأعمال

وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق
Reuters
صورة تعبيرية
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وعد وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان اليوم، بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.

وفي أول تعليق له بعد أداء اليمين، قال لطفي علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، مضيفا أنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر.

وأضاف الوزير الجديد، أن الطاقة الإنتاجية المحلية ستجري زيادتها.

وفي سوق العملات عقب التصريحات صعدت العملة التركية إلى 8.19 ليرة للدولار، بعدما تم تداولها في وقت سابق اليوم عند 8.32 ليرة للدولار.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"

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