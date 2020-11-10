بوتين يصادق على تعيين ألكسندر نوفاك في منصب نائب رئيس الوزراء

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، على مراسيم لتعيينات جديدة في الحكومة، أبرزها تعيين وزير الطاقة السابق ألكسندر نوفاك في منصب نائب رئيس الوزراء الروسي.

بالإضافة لذلك تم تعيين فيتالي سالافيوف، رئيس شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، في منصب وزير النقل، كما تم تعيين إيريك فايزولين في منصب وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية.

كذلك تم تعيين نيكولاي شولغينوف، الرئيس السابق للوكالة الفيدرالية الروسية للثروات الباطنية "روسغيدرا"، في منصب وزير الطاقة.

وكان رئيس الورزاء الروسي ميخائيل ميشوستين قد قدم أمس اقتراحات لمجلس النواب لتعيينات جديدة في الحكومة، وصادق المجلس على هذه المقترحات الاثنين.

المصدر: "تاس"