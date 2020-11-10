معدل البطالة يرتفع في فرنسا.. ونحو 3 ملايين شخص بلا عمل

قال المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا الثلاثاء، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بـ 1,9 نقطة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ليصبح بحدود 9 بالمائة من مجموع القادرين على العمل.

وبالقيم المطلقة، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 2,7 مليون شخص بزيادة 628 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الثالث من العام، أي بين شهري يوليو وسبتمبر. وحسب مقاييس المكتب الدولي للعمل، ارتفع معدل البطالة في فرنسا خلال العام بـ 0,6 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية