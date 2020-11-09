صعود الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 8 أشهر

قفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عن تقدم كبير للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي حوالي أربعة بالمئة، مسجلا أفضل أداء ليوم واحد منذ أواخر مارس الماضي.

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه التي كانت الأكثر تضررا من جائحة كورونا، بين أفضل القطاعات أداء في جلسة اليوم، وصعدت سبعة في المئة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقفزت أسهم "بيونتك" أكثر من 15 بالمئة دافعة المؤشر "داكس" الألماني ليغلق على مكاسب خمسة في المئة، فيما لقي المؤشر دعما أيضا من بيانات تجارية إيجابية لشهر سبتمبر الماضي.

وفي بورصة لندن أغلق المؤشر "فايننشال تايمز" المثقل بأسهم شركات التصدير مرتفعا 4.7 في المئة.

المصدر: "رويترز"