روسيا.. حوالي 20% من المطاعم والمقاهي لم تصمد أمام قيود كورونا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن حوالي 20% من المطاعم والمقاهي في روسيا أنهت عملها بعد فرض قيود متعلقة بمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

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وقال مانتوروف أثناء فعاليات منتدى "التجارة بالتجزئة - 2020" إن خدمات المطاعم وقطاع الخدمات الاستهلاكية تكبدت خسائر كبيرة بسبب الإجراءات التقييدية الصحية، وأنه "وفقا للخبراء فحوالي 20% من المطاعم والمقاهي لم تصمد أمام القيود وأغلقت أبوابها نهائيا".

وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري في قطاع بيع البضائع غير الغذائية انخفض بمقدار 40% في أبريل و30% في مايو، على خلفية الحجر الصحي المفروض في الربيع الماضي، فيما جاء الطلب الهائل للبضائع الأساسية امتحانا حقيقيا لمتاجر البقالة.

كما ذكر مانتوروف أن حجم التجارة عبر الإنترنت ارتفع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة مع مؤشرات العام الماضي، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن زيادة الطلب، إنما عن تغير مساره بتأثير من الوضع الوبائي.

ولفت الوزير إلى أن المتاجر الإلكترونية والمراكز التجارية الكبيرة جذبت اهتمام الزبائن على حساب مصالح المتاجر العادية، مما أوقع هذه الأخيرة على شفا الهلاك، الأمر الذي يثبت أهمية التركيز على ضمان التطور المتوازن لجميع صيغ التجارة.

المصدر: تاس