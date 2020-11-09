انخفاض أسعار الذهب بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد كورونا

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.57% إلى 1921 دولارا للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.87% إلى 1914.77 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من التعاملات كانت العقود قد سجلت تراجعا بنسبة 2%.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

المصدر: وكالات