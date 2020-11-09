وزير النفط الإيراني يعلن تدشين 17 مصفاة وتركيب 30 منصة رغم العقوبات الأمريكية

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، اليوم الاثنين، أنه ورغم العقوبات الأمريكية، تم تدشين 17 مصفاة، وتركيب 30 منصة، وحفر مئات الآبار في البلاد، لاستخراج الغاز والنفط.

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وأشار زنكنه، خلال حفل تدشين 118 مشروعا لمد الغاز في محافظة فارس، إلى أن "طاقة إنتاج الغاز الإيراني من حقل فارس الجنوبي، ازدادت من 280 مليون متر مكعب قبل سبع سنوات، إلى 700 مليون متر مكعب في الوضع الحالي"، لافتا إلى أن "هذه الإنجازات تحققت رغم العقوبات المفروضة على إيران".

وقال زنكنه: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبل مغادرة البيت الأبيض، فرض عقوبات على بعض المدراء في صناعة النفط الإيراني، بذريعة دعمهم للإرهاب"، مؤكدا أن "إيران ضحية الإرهاب، وهذه العقوبات انتقامية وتكشف عن الحقد".

كما نفى شائعأت بشأن موجة جديدة من العقوبات على إيران، وأضاف: "لم تبق عقوبات لم تفرض بعد، إلا أنها لم تترك أي أثر على أدائنا، بل زادت من عزيمتنا، نحن لا نخاف الحظر".

المصدر: "وكالات إيرانية"