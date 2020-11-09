"​فيتش​" تتوقع اتساع عجز الموازنة​ الحكومية للسعودية إلى 12.8% في 2020

عدلت وكالة التصنيف الائتماني "​فيتش​" نظرتها المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وتوقعت اتساع ​عجز الموازنة​ الحكومية للسعودية هذا العام إلى 12.8% (ما يعادل نحو 90 مليار دولار).

ووفقا الوكالة فإن عجز الميزانية سيتسع من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

كذلك توقعت "فيتش" أن يصل حجم الدين الحكومي في السعودية إلى مستوى 35% من ​الناتج المحلي​ بحلول نهاية العام الجاري، على أن يصعد إلى 41% بحلول 2022.

وعزت الوكالة ذلك إلى استمرار ضعف المالية السعودية، والذي تسارع بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من التزام الحكومة السعودية القوي بضبط أوضاع المالية العامة.

المصدر: "فيتش"