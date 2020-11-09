المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لسد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، على موقعه، أن قيمة الطرح الأول بلغت 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 7 سنوات.



وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، وذلك بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT