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المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه

مال وأعمال

المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه
Reuters
صورة من الأرشيف
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طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لسد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، على موقعه، أن قيمة الطرح الأول بلغت 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 7 سنوات.

وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، وذلك بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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