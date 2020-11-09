المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه
Reuters
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طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لسد عجز الموازنة.
وأوضح المركزي، على موقعه، أن قيمة الطرح الأول بلغت 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 4 مليارات جنيه لأجل استحقاق 7 سنوات.
وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، وذلك بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT