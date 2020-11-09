إقالات وتعيينات جديدة في الحكومة الروسية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض التعديلات في الحكومة وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم، وطالت التعديلات وزارتي النقل والموارد الطبيعية، كما تم إجراء عدد من التعيينات الجديدة.

وجاءت التغييرات بناء على مراسيم رئاسية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين الاثنين. ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد أقال الرئيس الروسي دميتري كوبيلكين من منصب وزير الموارد الطبيعية والبيئة، كما تمت إقالة يفغيني ديتريش من منصب وزير النقل.

كذلك أقال بوتين نيكولاي تسوكانوف من منصب مفوض الرئيس الروسي في منطقة الأورال (المنطقة ما بين قارة أوروبا وقارة آسيا). وتم إعفاء فلاديمير ياكوشيف من منصب وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية وتم تعيينه في منصب مفوض الرئيس الروسي في منطقة الأورال.

كما وقع بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد نواب رئيس الوزراء الروسي من تسعة إلى عشرة.

من جهته قدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مجلس النواب "الدوما" مقترحا بتعيين ألكسندر نوفاك، الذي شغل منصب وزير الطاقة الروسي، في منصب نائب رئيس الحكومة.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع الحكومة اليوم، إنه قدم عدة مرشحين لمراكز في الحكومة إلى مجلس النواب الروسي. وقدم رئيس الوزراء الروسي مقترحا لتعيين نيكولاي شولغينوف، الرئيس السابق للوكالة الفيدرالية الروسية للثروات الباطنية "روسغيدرا"، في منصب وزير الطاقة بدلا عن ألكسندر نوفاك.

ورشح ميشوستين ألكسندر كوزلوف، الوزير الحالي لتنمية الشرق الأقصى الروسي، لمنصب وزير الموارد الطبيعية والبيئة، وتم ترشيح النائب الأول لوزير البناء الروسي إيريك فايزولين لمنصب وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية.

واقترح تعيين رئيس شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" فيتالي سالافيوف في منصب وزير النقل الروسي.

المصدر: "تاس"