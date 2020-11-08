الإمارات.. "الاتحاد للطيران" تعلن تنحي عدة مسؤولين تنفيذيين كبار

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، الأحد، عن عزم رئيس الشؤون التجارية التنحي عن منصبه في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق للإدارة في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات من جراء كورونا.

وأشار بيان للشركة، إلى أن "روبن كامارك، سيغادر هو و3 مسؤولين تنفيذيين كبار آخرين، الشركة ليتولى أعضاء آخرون بالإدارة مهامهم".

وعزت الاتحاد التغييرات إلى تأثير "كوفيد- 19"، وقالت: "هذا جزء من خطط لتقليص حجم الشركة إلى ناقلة متوسطة، في إطار إعادة تنظيم أعلنت قبل عامين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس: "بصفتنا شركة أعمال تجارية تتحلى بالمسؤولية، لن يكون بإمكاننا مواصلة عملية التكيف التدريجي مع سوق عمل نرى بوضوح أنها تغيرت على مدى المستقبل المنظور".

ومنيت "الاتحاد" بخسائر بلغت 5.62 مليار دولار في الأعوام الأربعة قبل 2020، وخفضت الوظائف والأجور في ظل تفاقم الخسائر هذا العام.

وكانت الشركة تأمل في أن تحول أبوظبي إلى مركز رئيسي لحركة النقل الجوي على غرار جارتها دبي، وهي لم تعلن بعد عن الخطوط العريضة لرؤيتها لناقلة متوسطة الحجم.

المصدر: "رويترز"