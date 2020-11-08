العراق: مخزون المياه الجوفية لا يتيح التوسع في الاستثمار الزراعي

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، أن مخزون المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة ولا يتيح التوسع للاستثمار الزراعي.

وقالت في بيان صحفي، إن "خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة ولا يتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي، كما أن الخزين الستراتيجي هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية الاحتياجات لمياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد السكان".

ودعت الوزارة المحافظات المعنية بالموضوع "للتنسيق مع الوزارة لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لأبناء شعبنا العزيز".

يذكر أن البيان صدر بعد توجه محافظات عراقية مطلة على الصحراء غرب نهر الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية.

المصدر: RT