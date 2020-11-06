سوريا.. عودة التيار الكهربائي

أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات في سوريا، وذلك بعد أن تم إصلاح العطل في الشبكة الذي أدى إلى انقطاع عام في البلاد.

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وانقطع في وقت سابق من اليوم التيار الكهربائي عن عموم سوريا نتيجة عطل على الشبكة.

ونفى وزير الكهرباء السوري أن يكون الانقطاع ناجما عن عمل إرهابي، وقال إن "انقطاع التيار الكهربائي غير ناجم عن عمل إرهابي، وإنما هو خروج إحدى مجموعات التوليد عن الخدمة تلاه خروج كافة المجموعات تباعا نتيجة زيادة الحمل".

المصدر: وكالات