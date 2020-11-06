"فولكس فاجن" تنفذ مشروعا "أخضر" فريدا في جزيرة يونانية

ستقوم شركة "فولكس فاجن" لصناعة السيارات بتنفيذ تجربة فريدة في مجال النقل "الأخضر" في إحدى الجزر اليونانية، حيث تم وضع جزيرة كاملة تقع في بحر إيجه تحت تصرف الشركة الألمانية.

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وستقوم الشركة الألمانية خلال العامين المقبلين ببناء شبكة نقل تعتمد على الكهرباء في جزيرة أستيباليا، كما سيتم بناء مصادر للطاقة المتجددة في الجزيرة. وتقوم "فولكس فاجن" بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الحكومة اليونانية.

وفي إطار المشروع، الذي يمتد لمدة 6 سنوات، سيتم استبدال حوالي 1.5 ألف سيارة عادية بألف مركبة كهربائية، كما سيتم نشر دراجات كهربائية في الجزيرة، وفقا لما نشرته الشركة الألمانية على موقعها.

وفي وقت سابق تم ذكر أن "فولكس فاجن" تستثمر في سوق السيارات الكهربائية الصينية، التي تعتبر الأكبر في العالم، حيث ستنفق الشركة الألمانية نحو مليار دولار لشراء حصة % في مجموعة "آنهوي جيانجهواي للسيارات" (JAC Motors)، وزيادة حصتها في مشروع مشترك مع شركة صينية من 50% إلى 75%، وشراء حصة نسبتها 26% في شركة Gotion High-Tech، وهي شركة بطاريات صينية.

المصدر: "لينتا.رو"