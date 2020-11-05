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أردوغان: هدفنا هو الصدارة العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة

مال وأعمال

أردوغان: هدفنا هو الصدارة العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن بلاده تسعى لأن تتصدر قائمة الدول العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، قامت بإنجازات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه بفضل الاستثمارات المكثفة في هذا المجال، باتت تركيا في المرتبة الـ12 عالميا في مجال الطاقة المتجددة.

المصدر: "الأناضول"

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